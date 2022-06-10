Самый жаркий за последние 30 лет: прогноз погоды на июнь

На июнь 2022ггода синоптики прогнозируют аномальную жару. Температура воздуха в первый месяц лета будет соответствовать типичному июлю.

О том, какой будет погода в Украине в июне 2022 года, 24 каналу рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометцентра Вера Балабух. Больше о первом месяце лета – читайте дальше.

Актуально Аномальная жара и дефицит осадков: какая погода будет летом

Самым жарким июнь будет на Западе Украины

По словам синоптика, дождей в первый месяц лета будет очень мало. Особенно – на Западе и Востоке Украины. Поэтому приятной прохлады после затяжной жары не стоит ждать. Советуем подумать о покупке кондиционера, ведь этот июнь будет более жарким, чем все предыдущие за последние 30 лет. Ожидается, что температура воздуха будет выше на 1 –2 градуса по сравнению со средними многолетними данными.

Температура воздуха в течение июня, вероятно, будет соответствовать типичному июлю. Следует отметить, что именно в июле в Украине наблюдается самая высокая температура воздуха. Однако в этом году такая же температура будет характерна и для июня,

– отметила Балабух.

Кстати, самая высокая температура воздуха поднимется не в южных областях, а в западных. Именно для жителей этого региона первый месяц лета станет самым жарким. Синоптик предупредила, что сильная засуха будет способствовать возникновению пожарной опасности. Поэтому будьте осторожными и ответственными на природе.

В общем, это лето будет более жарким, чем предыдущие. Балабух предупредила о длительном периоде без дождя, увеличении количества тропических ночей и жарких дней. Синоптик отметила, что тенденцию к повышению летней температуры воздуха наблюдают в Украине уже несколько лет.

Отметим, что на погоду летом в Украине будут существенно влиять процессы, происходящие в экваториальных широтах Тихого океана.

Ранее Ивано-Франковск и Житомир затопило: улицы превратились в реки

Прогноз погоды на 10 – 14 июня

На Западе уже 10 июня прогнозируется +31 градус. Прохладнее будет только после 14 июня – синоптики обещают +21...+23 градуса. В то же время, в восточных областях жара не будет спадать всю неделю. Там столбики термометров будут держаться на уровне +29...+31 градуса, а иногда достигнут даже +32 градусов.

Почти всю неделю синоптики прогнозируют летние грозы. Сначала они накроют западные регионы Украины, а с 13 июня – центральные.

Советуем посмотреть – советы, как спасаться во время жары: видео