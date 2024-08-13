Польские F-16 перехватили российский самолет-разведчик над Балтийским морем

Пара польских истребителей F-16 перехватила российский самолет-разведчик Ил-20 в понедельник, 12 августа. Он выполнял разведывательную миссию в международном пространстве над Балтийским морем.

Перехват был осуществлен без нарушения польских территориальных вод. В заявлении также указано, что безопасность воздушного пространства является одним из приоритетов Вооруженных сил Польши.

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Что известно об инциденте над Балтийским морем

В заявлении Оперативного командования Вооруженных сил Польши отметили, что в понедельник, 12 августа, польские F-16 осуществили перехват и визуальную идентификацию самолета России, который выполнял полет над Балтийским морем.

Польские истребители перехватили самолет Ил-20, который выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве, не нарушая польских территориальных вод,

– говорится в сообщении.

В командовании также отметили, что безопасность воздушного пространства является одним из приоритетов Вооруженных сил Польши.

К слову, сенатор США Линдси Грэм выразил мнение, что Украина может пригласить американских пилотов F-16, которые вышли на пенсию, помочь в войне против России. Об этом он хочет лично попросить Джо Байдена.