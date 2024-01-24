Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что своих солдат враг привозит обычно на аэродромы в Воронеже и Ростове-на-Дону. Иногда их транспортируют в Белгород. К слову, о падении борта стало известно около 11 часов.
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"Туда прибывает большое количество так называемых "контрактников" по версии Шойгу (министра обороны России – 24 Канал). На самом деле это обычно мобилизованные, которых бросают на усиление для штурмов украинских позиций", – рассказал Мусиенко.
Их враг бросает, в частности, на Купянское и Лиманское направление. Также россияне используют Ил-76, чтобы перевозить оружие и снаряды.
Самолет действительно серьезно сдетонировал, что может означать, что были боеприпасы на нем, ракеты,
– считает руководитель Центра военно-правовых исследований.
Что известно о падении Ил-76
- Российские пропагандисты сообщили, что российский Ил-76 разбился в Белгородской области. Произошло это в Корочанском районе.
- Во вражеском минобороны заявили, что на борту самолета якобы было 65 украинских военнопленных. Их якобы перевозили в Белгородскую область на обмен. Сообщается, что погибли 6 членов экипажа и 3 человека сопровождения.
- В ГУР МО заявили, что между Украиной и Россией 24 января должны были провести обмен военнопленными. В настоящее время информацию о том, могли ли они находиться на борту Ил-76, проверяют.
- Уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец прокомментировал заявление российского минобороны. Он призвал не вестись на провокации. В Координационном штабе отметили, что россияне активно осуществляют информационные спецоперации против Украины. Все, чтобы дестабилизировать украинское общество.
- "Украинская правда", ссылаясь на источники в Генштабе, сообщает о том, что самолет Ил-76 перевозил ракеты для ЗРК С-300. Ими россияне обстреливают Украину.