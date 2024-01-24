Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что своих солдат враг привозит обычно на аэродромы в Воронеже и Ростове-на-Дону. Иногда их транспортируют в Белгород. К слову, о падении борта стало известно около 11 часов.

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"Туда прибывает большое количество так называемых "контрактников" по версии Шойгу (министра обороны России – 24 Канал). На самом деле это обычно мобилизованные, которых бросают на усиление для штурмов украинских позиций", – рассказал Мусиенко.

Их враг бросает, в частности, на Купянское и Лиманское направление. Также россияне используют Ил-76, чтобы перевозить оружие и снаряды.

Самолет действительно серьезно сдетонировал, что может означать, что были боеприпасы на нем, ракеты,

– считает руководитель Центра военно-правовых исследований.

Что известно о падении Ил-76