Про це 24 Каналу розказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що своїх солдатів ворог привозить, зазвичай, на аеродроми у Воронежі та Ростові-на-Дону. Іноді їх транспортують до Бєлгорода. До слова, про падіння борта стало відомо близько 11 години.
До теми Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: усе, що відомо про подію
"Туди прибуває велика кількість так званих "контрактників" за версією Шойгу (міністра оборони Росії – 24 Канал). Насправді це звичайно мобілізовані, яких кидають на підсилення для штурмів українських позицій", – розповів Мусієнко.
Їх ворог кидає, зокрема, на Куп'янський та Лиманський напрямок. Також росіяни використовують Іл-76, аби перевозити зброю та снаряди.
Літак дійсно серйозно здетонував, що може означати, що були боєприпаси на ньому, ракети,
– вважає керівник Центру військово-правових досліджень.
Що відомо про падіння Іл-76
- Російські пропагандисти повідомили, що російський Іл-76 розбився у Бєлгородській області. Сталося це у Корочанському районі.
- У ворожому міноборони заявили, що на борту літака нібито було 65 українських військовополонених. Їх начебто перевозили до Бєлгородської області на обмін. Повідомляють, що загинули 6 членів екіпажу та 3 людини супроводу.
- У ГУР МО заявили, що між Україною та Росією 24 січня мали провести обмін військовополоненими. Нині інформацію щодо того, чи могли вони бути на борту Іл-76, перевіряють.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував заяву російського міноборони. Він закликав не вестися на провокації. У Координаційному штабі зауважили, що росіяни активно здійснюють інформаційні спецоперації проти України. Усе, аби дестабілізувати українське суспільство.
- Видання "Українська правда", посилаючись на джерела у Генштабі, повідомляє про те, що літак Іл-76 перевозив ракети для ЗРК С-300. Ними росіяни обстрілюють Україну.