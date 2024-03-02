Достаточно странная формулировка, – Юсов о том, что "Кремль готов передать" тела пленных с Ил-76

Украина требует возвращения тел погибших военных с Ил-76. Россия сперва не реагировала на запросы, но теперь заявляет о готовности передачи, что вызывает подозрения.

Спикер ГУР Андрей Юсов в субботу, 2 марта, в эфире телемарафона выразил сомнения относительно заявлений России о передаче тел украинских военных, погибших в авиакатастрофе Ил-76. По его словам, Украина сразу подавала запросы на возвращение тел, но Россия на них никак не реагировала, – информирует 24 Канал.

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Сомнения относительно намерений Кремля

"Проверяются различные версии. Если люди погибли на борту, то были запросы на возвращение тел. Формулировка, что Москва готова передать тела, достаточно странная", – сказал Юсов.

Он также добавил, что с момента авиакатастрофы Украина проводит собственное расследование и настаивает на международном.

Они говорили и о дружественном огне, о том, что сбивали украинские беспилотники. И, действительно, ПВО врага работала в этот день на этой территории,

– отметил представитель ГУР.

Киев подтверждал, что 65 человек из списков якобы жертв авиакатастрофы, обнародованных Россией, являются украинскими военными, которые находились в плену государства-агрессора. Судьба этих людей – это вопрос расследования, которое сейчас продолжается.

По словам Юсова, россияне долго не предоставляли никаких сведений об остатках самолета, а также информации о телах на его борту. Кроме этого, в разведке отметили, что в день катастрофы были разные реакции российских пропагандистов.

"Если выяснится, что люди были на борту, то это очередное преступление государства-агрессора", – подчеркнул Юсов.

Больше о ситуации

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова 1 марта заявила о готовности передать Киеву тела украинских военных, которые якобы погибли во время катастрофы военно-транспортного самолета Ил-76.

Вспомним, что авиасудно разбилось 24 января в Белгородской области. Москва обвиняет Украину в этом. В то же время СМИ утверждают, что Ил-76 перевозил на борту ракеты С-300, которыми российская армия наносит удары по нашему государству.

Также в ГУР информировали, что в день катастрофы действительно планировали обмен пленными между Украиной и Россией. Однако этого факта недостаточно, чтобы утверждать, что пленные были в соответствующем самолете.