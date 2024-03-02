Речник ГУР Андрій Юсов у суботу, 2 березня, в ефірі телемарафону висловив сумніви щодо заяв Росії про передачу тіл українських військових, загиблих в авіакатастрофі Іл-76. За його словами, Україна одразу подавала запити на повернення тіл, але Росія на них ніяк не реагувала, – інформує 24 Канал.

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Сумніви щодо намірів Кремля

"Перевіряються різні версії. Якщо люди загинули на борту, то були запити на повернення тіл. Формулювання, що Москва готова передати тіла, достатньо дивне", – сказав Юсов.

Він також додав, що з моменту авіакатастрофи Україна проводить власне розслідування та наполягає на міжнародному.

Вони говорили й про дружній вогонь, про те, що збивали українські безпілотники. І, справді, ППО ворога працювала в цей день на цій території,

– зазначив представник ГУР.

Київ підтверджував, що 65 людей зі списків начебто жертв авіатрощі, оприлюднених Росією, є українськими військовими, які перебували у полоні держави-агресора. Доля цих людей — це питання розслідування, яке наразі триває.

За словами Юсова, росіяни довго не надавали жодних відомостей щодо залишків літака, а також інформації стосовно тіл на його борту. Крім цього, у розвідці зауважили, що у день катастрофи були різні реакції російських пропагандистів.

"Якщо з'ясується, що люди були на борту, то це черговий злочин держави-агресора", – підкреслив Юсов.

Зверніть увагу! Ще 12 лютого представник ГУР Юсов заявив, що Україна подає запити на повернення тіл військовослужбовців, але Кремль їх ігнорує.

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