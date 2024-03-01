Представник ГУР МО Андрій Юсов прокоментував 24 Каналу заяв росіян про передачу тіл загиблих.
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Робота над передачею тіл триває
Юсов наголосив, що Україна неодноразово зверталася до Росії з проханням передати тіла нібито загиблих українських військовополонених на борту Іл-76.
Україна неодноразово зверталась до держави-агресора з приводу передачі тіл начебто загиблих на борту Іл-76 українських військовополонених. Робота в цьому напрямку триває,
– заявив Юсов.
Натомість омбудсман Дмитро Лубінець зазначив, що Росія досі не передала офіційних списків нібито загиблих, не підтвердила цей факт та не допустила міжнародні організації до місця трагедії.
Вчергове російська сторона починає спекулювати на темі падіння ІЛ-76. Але й досі на мою вимогу Росія не передала офіційних списків, не підтвердила факт, не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії. Наголошую, що позиція України незмінна: ми вимагаємо прозорого розслідування, доступу до місця падіння літака, а також із першого дня вимагали офіційних списків та репатріації тіл та проведення відповідних експертиз (у випадку підтвердження),
– заявив Лубінець.
Він додав, що за будь-якої можливості порушує питання повернення усіх українських цивільних, дітей та військовополонених з Росії та тимчасово окупованих територій. А також репатріації тіл наших загиблих героїв.
Що передувало
- 24 січня 2023 року в Бєлгородської впав військово-транспортний літак Іл-76, який зазвичай використовують для перевезення військової техніки та особового складу.
- Росія заявила, що на борту нібито перебували 65 українських військовополонених, які "вирушали на обмін". Україна не підтвердила цю інформацію, зазначивши, що потрібно все з'ясувати.
- ГУР зауважило, що у день катастрофи дійсно планувався обмін полоненими між Україною та Росією, але цього факту недостатньо для того, аби стверджувати те, що полонені були в літаку Іл-76.
- 12 лютого представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Україна подає запити на повернення тіл військовослужбовців, але Кремль ігнорує їх.
- Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що українських військовополонених в літаку Іл-76 не було.