Представник ГУР МО Андрій Юсов прокоментував 24 Каналу заяв росіян про передачу тіл загиблих.

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Робота над передачею тіл триває

Юсов наголосив, що Україна неодноразово зверталася до Росії з проханням передати тіла нібито загиблих українських військовополонених на борту Іл-76.

Україна неодноразово зверталась до держави-агресора з приводу передачі тіл начебто загиблих на борту Іл-76 українських військовополонених. Робота в цьому напрямку триває,

– заявив Юсов.

Натомість омбудсман Дмитро Лубінець зазначив, що Росія досі не передала офіційних списків нібито загиблих, не підтвердила цей факт та не допустила міжнародні організації до місця трагедії.

Вчергове російська сторона починає спекулювати на темі падіння ІЛ-76. Але й досі на мою вимогу Росія не передала офіційних списків, не підтвердила факт, не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії. Наголошую, що позиція України незмінна: ми вимагаємо прозорого розслідування, доступу до місця падіння літака, а також із першого дня вимагали офіційних списків та репатріації тіл та проведення відповідних експертиз (у випадку підтвердження),

– заявив Лубінець.

Він додав, що за будь-якої можливості порушує питання повернення усіх українських цивільних, дітей та військовополонених з Росії та тимчасово окупованих територій. А також репатріації тіл наших загиблих героїв.

Що передувало