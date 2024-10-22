Россия не просто так "засела" в Африке: что могло быть на борту сбитого Ил-76 в Судане

В Судане сбили Ил-76, на борту которого были россияне. Правда, пока окончательно неизвестно, что именно перевозил этот грузовой самолет.

Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский, прокомментировав падение Ил-76 в Судане. В сети уже также опубликовали фото, где на месте падения обнаружили российский паспорт.

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Что могло быть на борту самолета

Как отметил Храпчинский, в Судане также находятся оккупанты из ЧВК "Вагнера". Поэтому не стоит исключать, что на этом самолете могли быть именно они. Но пока каких-то доказательств нет.

Я бы не отвергал версию о вагнеровцах. Россия не просто так "засела" в Африке. Она имеет там политические и другие интересы. Думаю, что суданские военные получили определенную информацию и пошли на сбитие этого самолета,

– сказал Храпчинский.

Средств противовоздушной обороны в Африке не так и много. Поэтому вряд ли они могут перехватывать все цели в автоматическом режиме. Вероятно, суданские военные получили информацию о перевозке оружия или личного состава, который мог принять участие в боевых действиях.

Напомним, в Судане продолжаются боевые столкновения между Вооруженными силами Судана и военизированной организацией Силы быстрого реагирования, которую поддерживают вагнеровцы. Кстати, в сети уже было много видео, где представители ГУР МО уничтожали вагнеровцев в Судане.