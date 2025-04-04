Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора и Общественное.

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Лапина отпустили под домашний арест

Ходатайство об изменении меры пресечения для Ильи Лапина подал прокурор, учитывая "преклонный возраст, многочисленные заболевания, а также ухудшение состояния здоровья" экс-комбата.

Впоследствии суд принял решение об изменении меры пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с возможностью покидать домовладение для проведения лечения.

Сейчас прокуроры Офиса Генерального прокурора осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту халатного отношения военных должностных лиц к службе и самовольного оставления поля боя во время обороны Харьковщины в мае 2024 года.

Справка. В деле об обороне Харьковщины фигурируют 3 военнослужащих: Илья Лапин, Артур Горбенко и Юрий Галушкин. По данным правоохранителей, своим халатным отношением они позволили России захватить часть территории Липецкой сельской тергромады. Кроме этого, действия командиров привели к потере личного состава и вооружения, сорвали мероприятия по обороне государственной границы.

Напомним, в конце марта суд отказался изменить меру пресечения Лапину, после чего он объявил бессрочную голодовку. Однако свой протест экс-комбат прекратил после просьбы защиты, родных и правозащитников, ведь отказ от пищи начал негативно влиять на здоровье.