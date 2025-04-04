Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора та Суспільне.

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Лапіна відпустили під домашній арешт

Клопотання щодо зміни запобіжного заходу для Іллі Лапіна подав прокурор, враховуючи "похилий вік, численні захворювання, а також погіршення стану здоров'я" екскомбата.

Згодом суд ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з можливістю покидати домоволодіння для проведення лікування.

Наразі прокурори Офісу Генерального прокурора здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом недбалого ставлення військових службових осіб до служби та самовільного залишення поля бою під час оборони Харківщини у травні 2024 року.

Довідка. У справі про оборону Харківщини фігурують 3 військовослужбовців: Ілля Лапін, Артур Горбенко та Юрій Галушкін. За данними правоохоронців, своїм недбалим ставленням вони дозволили Росії захопити частину території Липецької сільської тергромади. Крім цього, дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону.

Нагадаємо, наприкінці березня суд відмовився змінити запобіжний захід Лапіну, після чого він оголосив безстрокове голодування. Однак свій протест екскомбат припинив після прохання захисту, рідних та правозахисників, адже відмова від їжі почала негативно впливати на здоров'я.