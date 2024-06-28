Президент Алиев распустил парламент Азербайджана: почему принял такое решение

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 июня объявил о роспуске парламента страны –Милли Меджлиса. Кроме того, азербайджанский лидер назначил досрочные выборы.

Свое решение о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов Алиев закрепил соответствующим указом.

Интересно Азербайджан заявил о прекращении работы в ПАСЕ: что сделала ассамблея

Алиев распустил азербайджанский парламент

Еще 21 июня депутаты Милли Меджлиса официально обратились к президенту Ильхаму Алиеву с просьбой распустить законодательный орган страны. Через 6 дней, 27 июня, Конституционный суд Азербайджана оценил решение парламента на предмет его соответствия конституции страны.

После оценки суда президент Алиев издал указ о роспуске парламента шестого созыва. Таким образом, досрочные парламентские выборы в Азербайджане назначены на 1 сентября 2024 года.

Ранее азербайджанское информационное агентство "Туран", сообщали, что просьба к Алиеву о роспуске Милли Меджлиса была инициирована членами правящей партии "Новый Азербайджан", которая имеет абсолютное большинство в парламенте.

Инициативу объяснили тем, что предстоящие очередные парламентские выборы, запланированы на ноябрь 2024 года, совпадают с 24 Конференцией ООН по изменению климата, которая должна состояться в столице Азербайджана Баку.

Ранее на досрочных президентских выборах в Азербайджане Ильхам Алиев набрал аж 92,05% голосов. Таким образом он в пятый раз стал главой страны.