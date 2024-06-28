Своє рішення про розпуск парламенту і призначення дострокових парламентських виборів Алієв закріпив відповідним указом.

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Алієв розпустив азербайджанський парламент

Ще 21 червня депутати Міллі Меджлісу офіційно звернулися до президента Ільхама Алієва з проханням розпустити законодавчий орган країни. Через 6 днів, 27 червня, Конституційний суд Азербайджану оцінив рішення парламенту на предмет його відповідності конституції країни.

Після оцінки суду президент Алієв видав указ про розпуск парламенту шостого скликання. Таким чином, дострокові парламентські вибори в Азербайджані призначені на 1 вересня 2024 року.

Раніше азербайджанське інформаційне агентство "Туран", повідомляли, що прохання до Алієва про розпуск Міллі Меджлісу було ініційовано членами керівної партії "Новий Азербайджан", яка має абсолютну більшість у парламенті.

Ініціативу пояснили тим, що майбутні чергові парламентські вибори, заплановані на листопад 2024 року, збігаються з 24 Конференцією ООН з питань зміни клімату, яка має відбутися в столиці Азербайджану Баку.

Раніше на дострокових президентських виборах в Азербайджані Ільхам Алієв набрав аж 92,05% голосів. Таким чином він уп'яте став очільником країни.