Есть вопросы, – Зеленский жестко отреагировал на выехавших мужчин мобилизационного возраста

Президент Зеленский находится в Таллине с официальным визитом. Глава государства во время общения с журналистами прокомментировал вопрос о необходимости участия стран-союзниц в возвращении в Украину ее граждан, подлежащих мобилизации.

На совместной пресс-конференции Зеленского спросили, нужно ли Эстонии принять решение о передаче украинских граждан призывного возраста Украине для привлечения их к отражению российской агрессии. Что ответил глава государства, передает 24 Канал.

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Фронт или налоги

По словам президента, основной вопрос заключается в мужчинах призывного возраста, которые выехали во время войны за границу вне закона, и соответственно не участвуют в боевых действиях и не платят налоги в государственный бюджет, тем самым не внося никаких вложений в обеспечение фронта.

Зеленский подчеркнул, что каждый мужчина мобилизационного возраста должен помогать Украине. Он либо должен быть на фронте, либо работать в Украине и платить налоги.

Я сегодня об этом говорил премьер-министру. На одного военного, оплачиваемого государством, (нам никто в этом не помогает), идет шесть – восемь налогоплательщиков. И если вы в Украине не на фронте, но вы работаете и платите налоги, то вы также защищаете государство. В то же время если вы – за границей, вы – мобилизационного возраста, и вы не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона – то есть вопрос,

– объяснил президент.

Глава государства подчеркнул, что, если мы хотим сохранить Украину и Европу, все должны приложить усилия.

Мы либо граждане на фронте, либо граждане, уплачивающие налоги. Не будет на военного денег – не будет военного, не будет, кому защищать Украину,

– подчеркнул украинский лидер.

Планируют ли в Украине призывать мужчин из-за границы

В декабре немецкое издание Bild со ссылкой на слова министра обороны Рустема Умерова написало, что Украина рассматривает призыв на военную службу из-за границы мужчин в возрасте 25 – 60 лет. Как передало СМИ, Умеров сказал, что мужчин призывного возраста попросят явиться в военкоматы. Если они не придут, к ним применятся санкции.

В пресс-службе Минобороны уточнили, что слова Умерова неправильно трактовали. Министр говорил в целом о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за границей важность участия в защите государства. Впрочем, пока никаких обсуждений механизмов возвращения мужчин призывного возраста из-за границы на повестке дня нет.