Не важен ли для россиян уже Бахмут: Череватый разбил вражеские заявления

В России уже говорят о том, что город Бахмут, длительное время штурмующие оккупанты, уже якобы не для них важен. Однако в ВСУ отрицают это.

В эфире канала FREEDOM представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что для россиян Бахмут остается стратегической и политической целью. В частности, потому, что враг декларирует свои намерения продвигаться дальше.

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Почему Бахмут важен для россиян

Сергей Череватый отметил, что заявления руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о том, что Бахмут якобы не важен, связан с тем, что после девяти месяцев штурмов наемники потеряли почти весь личный состав и не достигли своей цели. То есть Пригожин просто хочет оправдаться, мол, не захватили Бахмут, потому что "он не нужен".

Череватый вспомнил, что россияне уже несколько раз заявляли об окружении и взятии Бахмута. В попытках штурмов "Вагнер" потерял почти весь личный состав.

Он (Бахмут – 24 Канал) стал абсолютным символом их бессилия и героизма, мужества, самоотверженности наших воинов и наших командиров. Бахмут – это уже легенда. Бахмут знают во всем мире именно из-за нашего мужества. А для них (россиян – 24 канал) это символ унижения,

– подчеркнул Череватый.

Пригожин говорил о выходе из Бахмута

Евгений Пригожин, ссылаясь на снарядный голод, пригрозил выходом его наемников из Бахмута. Остатки "Вагнера" должны покинуть город 10 мая, а на их место должны были бы заступить наемники главы оккупационной администрации Ичкерии Рамзана Кадырова.

Однако 7 мая Пригожин заявил, что Москва готова предоставлять вагнеровцам все необходимое, включая боеприпасы и якобы его наемники получили карт-бланш – они могут действовать по своему усмотрению и так, как считают нужным.

Однако, судя по "дружелюбию" Минобороны в НДС, такие решения вряд ли могут быть правдой.

Кроме того, взаимодействием между вагнеровцами и военным командованием России будет заниматься никто другой, как генерал армии Сергей Суровикин, под командованием которого оккупанты начали наносить массированные ракетные удары по энергообъектам, а российская армия бежала из Херсона.