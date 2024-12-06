В Киеве пропал экс-офицер ФСБ, который воевал за Украину: полиция ищет Илью Богданова

Полиция разыскивает воина Российского добровольческого корпуса ВСУ. Последний раз Илью Богданова видели 12 ноября. Он находился в своем ресторане "Пян-Се" в Киеве.

Сообщение об исчезновении военного поступило в Святошинское управление полиции 20 ноября, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Исчез бывший ФСБшник, который воевал за Украину

Накануне о том, что Богданов пропал без вести, писали в соцсетях. Также отмечалось, что часть аккаунтов добровольца в интернете удалена.

Известно, что 18 октября в Киеве горел его ресторан корейской кухни "Пян-Се". В ГСЧС заявили, что пожар произошел в результате короткого замыкания.

Напомним, что Илья Богданов – это бывший российский офицер ФСБ, который перешел на сторону Украины. Это произошло в начале войны на Донбассе. Тогда военный присоединился к добровольческому батальону Национальной гвардии Украины "Донбасс". А впоследствии, уже в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", участвовал в боях за Иловайск и Донецкий аэропорт.

После начала полномасштабного вторжения Богданов оборонял Киев. В конце марта получил ранение. Выздоровев, он присоединился к Российскому добровольческому корпусу.

Отметим, что с момента перехода экс-фсбшника на сторону Украины его несколько раз пытались убить и похитить.

В частности, один из такой инцидентов произошел в 2016 году. Тогда украинской СБУ удалось освободить Богданова, которого похитили с целью передачи на территорию России и последующего убийства.