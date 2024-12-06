Повідомлення про зникнення військового надійшло до Святошинського управління поліції 20 листопада, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Зник колишній ФСБшник, який воював за Україну

Напередодні про те, що Богданов зник безвісти, писали у соцмережах. Також зазначалося, що частина акаунтів добровольця в інтернеті видалена.

Відомо, що 18 жовтня у Києві горів його ресторан корейської кухні "Пян-Се". У ДСНС заявили, що пожежа сталася внаслідок короткого замикання.

Нагадаємо, що Ілля Богданов – це колишній російський офіцер ФСБ, який перейшов на бік України. Це сталося на початку війни на Донбасі. Тоді військовий долучився до добровольчого батальйону Національної гвардії України "Донбас". А згодом, вже у складі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор", брав участь у боях за Іловайськ та Донецький аеропорт.

Після початку повномасштабного вторгнення Богданов обороняв Київ. Наприкінці березня дістав поранення. Одужавши, він долучився до Російського добровольчого корпусу.

Зазначимо, що з моменту переходу ексфсбшника на бік України його кілька разів намагалися вбити і викрасти.

Зокрема, один із такий інцидентів стався у 2016 році. Тоді українській СБУ вдалося звільнити Богданова, якого викрали з метою передачі на територію Росії та подальшого вбивства.