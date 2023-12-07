Спецслужбы России не могут уберечь предателей от работы СБУ, – эксперт о ликвидации Кивы

Ликвидация Кивы продемонстрировала, что СБУ способна находить и наказывать предателей даже в любой точке России.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

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Эксперт акцентирует, что Служба Безопасности готова доставать и уничтожать каждого предателя, призывающего убивать украинцев.

"Неофициально есть информация, что Кива – одна из законных целей так называемого длинного "списка Малюка". Туда входят люди, которые совершали военные преступления и призывали к геноциду украинцев", – сообщает политолог.



Загородний подчеркивает, что ликвидация предателей – это системные действия СБУ.

"В тот же день, что и Киву, в Луганске ликвидировали военного преступника, так называемого "депутата ЛНР" Олега Попова. Попов – фигура менее медийна чем Кива. Но его ликвидация – это еще один колокольчик для всех коллаборантов. Такие звонки раздаются для предателей все чаще", – считает эксперт.



"Вчерашний день еще раз показал, что общество ждет и аплодирует такому наказанию предателей. Это демонстрирует, в частности, и поддержка действий СБУ, которую фиксируют социологи – самая большая за весь период Независимости. В мире такие действия сравнивают с израильским "Моссадом" лучших времен: врагов "Государства найдут и накажут, где бы они ни находились. Такое знание приводит предателей к истерикам и постоянным поискам "кротов" в своих рядах", – резюмирует Загородний.



Напомним, 6 октября тело экснардепа-изменника Ильи Кивы обнаружили в Подмосковье. Источники ряда СМИ сообщили, что ликвидация Кивы – спецоперация СБУ. Предателя ликвидировали из стрелкового оружия.

