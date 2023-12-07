Про це пише політолог Тарас Загородній.

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Експерт акцентує, що Служба Безпеки готова діставати і знищувати кожного зрадника, який закликає вбивати українців.

"Неофіційно є інформація, що Кива – одна із законних цілей так званого довгого "списку Малюка". Туди входять люди, які вчиняли воєнні злочини і закликали до геноциду українців", – повідомляє політолог.



Загородній підкреслює, що ліквідація зрадників – це системні дії СБУ.

"В той же день, що і Ківу, в Луганську ліквідували воєнного злочинця, так званого "депутата ЛНР" Олега Попова. Попов фігура менш медійна ніж Ківа. Але його ліквідація – це ще один дзвіночок для всіх колаборантів. Такі дзвінки лунають для зрадників все частіше", – вважає експерт.



"Вчорашній день ще раз показав, що суспільство чекає і аплодує такому покаранню зрадників. Це демонструє, зокрема, і підтримка дій СБУ, яку фіксують соціологи – найбільша за весь період Незалежності. У світі такі дії порівнюють з ізраїльським "Моссадом" кращих часів: ворогів держави знайдуть і покарають, де б вони не знаходились. Таке знання приводить зрадників до істерик і постійних пошуків "кротів» у своїх рядах", – резюмує Загородній.



Нагадаємо, 6 жовтня тіло екснардепа-зрадника Іллі Ківи виявили у Підмосков'ї. Джерела ряду ЗМІ повідомили, що ліквідація Киви – це спецоперація СБУ. Зрадника ліквідували зі стрілецької зброї.

