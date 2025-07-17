Экс-комбату Лапину изменили меру пресечения и передали на поруки Маси Найему

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения экс-командиру 415 отдельного стрелкового батальона Илье Лапину. Его передали на поруки правозащитнику и ветерану Маси Найему.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о деле экс-комбата Лапина?

Прокурор по делу настаивал на продолжении для Ильи Лапина ночного домашнего ареста – с 23:00 до 05:00. По его мнению, смягчение меры пресечения может повлечь риски сокрытия, уничтожения документов или давления на свидетелей.

Во время заседания правозащитник и ветеран Маси Найем выразил готовность взять экс-комбата на поруки и отметил, что знает его по службе.

Сам факт меры пресечения – унизителен для него (Лапина, – 24 Канал). Государство недавно доверяло ему оружие, людей, деньги. Затем появилось подозрение и государство больше не доверяет. Уверен, что смогу обеспечить выполнение обязанностей. Считаю, что Лапин не является виновным. Хочу взять на поруки, потому что сама по себе мера пресечения является унизительной для офицера,

– заявил Найем.

По словам журналистов, сам Лапин был удивлен решением Маси Найема взять его на поруки, и назвал это большой честью, что "такие люди" беспокоятся за него.

Отмечается, что мера пресечения будет действовать 60 дней – до 14 сентября.

Напомним, Илья Лапин вместе с военнослужащими Артуром Горбенко и Юрием Галушкиным фигурируют в деле о ненадлежащей обороне Харьковщины в 2024 году. По данным правоохранителей, своим халатным отношением они позволили России захватить часть территории Липецкой сельской тергромады. Кроме этого, действия командиров привели к потере личного состава и вооружения, сорвали мероприятия по обороне государственной границы.