Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про справу екскомбата Лапіна?

Прокурор у справі наполягав на продовженні для Іллі Лапіна нічного домашнього арешту – з 23:00 до 05:00. На його думку, пом'якшення запобіжного заходу може спричинити ризики переховування, знищення документів або тиску на свідків.

Під час засідання правозахисник і ветеран Масі Найєм висловив готовність взяти екскомбата на поруки та зазначив, що знає його по службі.

Сам факт запобіжного заходу – принизливий для нього (Лапіна, – 24 Канал). Держава нещодавно довіряла йому зброю, людей, гроші. Потім з'явилась підозра і держава більше не довіряє. Впевнений, що зможу забезпечити виконання обов’язків. Вважаю, що Лапін не є винуватим. Хочу взяти на поруки, бо сам по собі запобіжний захід є принизливим для офіцера,

– заявив Найєм.

За словами журналістів, сам Лапін був здивований рішенням Масі Найєма взяти його на поруки, і назвав це великою честю, що "такі люди" турбуються за нього.

Зазначається, що запобіжний захід діятиме 60 днів – до 14 вересня.

Нагадаємо, Ілля Лапін разом із військовослужбовцями Артуром Горбенком та Юрієм Галушкіним фігурують у справі про неналежну оборону Харківщини у 2024 році. За данними правоохоронців, своїм недбалим ставленням вони дозволили Росії захопити частину території Липецької сільської тергромади. Крім цього, дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону.