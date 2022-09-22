Из плена вернулся Илья Самойленко – он давал пресс-конференцию с завода "Азовсталь"

В рамках большого обмена пленными Украина вернула Илью Самойленко – ветерана АТО и защитника "Азовстали". Именно он в мае давал пресс-конференцию прямо с территории завода.

На пресс-конференции 8 мая на "Азовстали" представитель полка защитников завода общался с журналистами на чистом английском языке, чем и удивил всех. Мама героя подтвердила, что ее сын вернулся из плена.

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Защитник с железной волей

На следующий день после пресс-конференции Нацгвардия опубликовала факты об Илье Самойленко. Прежде там отметили, что еще во время службы в АТО Илья получил боевые ранения, в результате которых потерял левую руку и правый глаз – их заменяют протезы.

Несмотря на ранения, полученные во время боевых действий, с началом полномасштабного вторжения Илья Самойленко пошел снова защищать Украину – защищал Мариуполь, держал оборону завода "Азовсталь". Позже вместе со всеми героями выполнил приказ о сложении оружия.

Пресс-конференция на "Азовстали", которую давал Илья Самойленко: смотрите видео

Возвращение защитников "Азовстали": главное

Вечером 21 сентября состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и россией, в рамках которого на родину вернулись 215 героев, 5 из которых – боевые командиры.

командиров обменяли на 55 оккупантов и предателей;

более 200 военных обменяли на кума путина виктора медведчука;

боевые командиры к концу войны и нашей победы будут находиться на территории Турции под протекцией Реджепа Эрдогана;

С полным списком тех, кого удалось вернуть, можно ознакомиться здесь.

Очень эмоционально – уникальные кадры освобождения украинских героев: смотрите видео