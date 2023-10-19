Илларион Павлюк заменил Анну Маляр в Минбороны

После назначения Рустема Умерова, Анну Маляр уволили с должности заместителя министра обороны. А уже 19 октября стало известно, что вместо нее со СМИ будет работать Илларион Павлюк.

Об этом сам защитник рассказал на своей странице в фейсбуке. Он также отметил, что 19 октября официально завершил свою службу в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Расскажем дальше, что известно об Илларионе Павлюке.

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Чем будет заниматься Павлюк

Он отметил, что теперь занимает новую должность – начальник Управления прессы и информации Министерства обороны.

Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность. Благодарю Министра обороны за то, что поверил в меня и мою команду! Вмете – к победе! Слава Украине!

– написал он.

Илларион Павлюк также поблагодарил ГУР и возможности носить сову на шевроне в течение полутора лет. По его словам, ему удалось служить в украинской разведке.

Не выпало, не случилось, а повезло. Командиры были настоящими лидерами и боевыми собратьями. Ценю это. Все строилось вокруг целесообразности, результата и здравого смысла. Благодарен за это. Мои товарищи по разведгруппе были надежными отчаянными с головой на плечах. Жив благодаря этому,

– подчеркнул он.

Павлюк поблагодарил тех, кто обеспечивал, оформлял, доставлял, освещал, всех тех, кто ежедневно работает на результат, упорно выполняя свою работу. Он поблагодарил за доверие, поддержку и человеческое отношение.

На войне никогда не сладко. Но у ГУР МОУ было хорошо. Военная разведка Украины – четкий, быстрый и гибкий механизм. Эффективный. Честь!

– добавил он.

Что известно об Илларионе Павлюке