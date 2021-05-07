Экс-советник Путина предупредил, где и когда Россия может начать новое наступление на Украину
Россия может начать новое вторжение в Украину на Юге – после июля 2021 года. Именно тогда в Европе завершатся военные маневры НАТО.
Источник:"Право на власть"
Кроме этого, может повлиять завершение строительства "Северного потока-2". Такое мнение высказал Андрей Илларионов, бывший советник российского президента.
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Он подчеркнул, что вероятность наступления возникает во время проведения учений "Запад-2021". В то же время подчеркнул, что даже самая высокая вероятность – это еще не гарантия.
Хотел бы обратить внимание на место: вероятно, это Северная Таврия. Там проходит русло Северо-Крымского канала, который идет в Крым,
– пояснил россиянин.
И подчеркнул, что Кремль уже длительное время распространяет пропаганду касательно гуманитарной катастрофы, которая развивается на полуострове из-за того, что туда не поступает вода.
"Эта территория – ее достаточно легко занять, и потом ее очень легко удерживать", – отметил бывший советник российского президента.
Какие угрозы для Украины
Илларионов отметил, что так государство-агрессор сможет обеспечить пресной водой Крым. Мол, на юге есть ряд электростанций, обеспечивающих треть электроэнергии Украины.
"Это означает треть экономического потенциала страны. Кроме того, сам запад – это Кинбурнская коса, возле которой происходило немало сражений в XVIII – XIX веках", – добавил он.
Если там окажутся войска оккупантов, тогда весь Днепровско-Бугский лиман окажется замкнутым. И 2 крупнейших портах Украины, Херсон и Николаев, остановятся,
– отметил Илларионов.
"Если же Кремль сделает то, о чем пишут росЗМИ, то есть захватит 80-километровую полосу от Очакова до Одессы, Украина может потерять выход к Черному морю", – предостерег экс-советник Путина.
Что говорят в "Слуге народа"
А "слуга народа" Ирина Верещук считает, что такие высказывания Илларионова – это иррелевантная подача информации и запугивание.
"Если бы среди нас был уполномоченный Минобороны или ВСУ, который мог бы объяснить людям, которые проживают на юге, слышат это и волнуются, тогда бы я считала, что это дискуссия", – пояснила она.
Сейчас это выглядит как элемент пропаганды. При всем уважении – мы должны держать баланс, когда подаем что-то относительно вероятного наступления России,
– отметила нардеп.
"Имея информацию, которую подает нам Минобороны и штаб ООС, она не отвечает пока той информации, которую подает господин Илларионов", – подытожила политик.
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