Я все еще очень поддерживаю Украину, – Илон Маск ответил Зеленскому в твиттере

Американский бизнесмен Илон Маск ответил президенту Владимиру Зеленскому после громкого скандала в твиттере. По его словам, он якобы все еще "поддерживает Украину".

3 октября Илон Маск возмутил мир своим заявлением о способе достижения мира между Украиной и Россией. На это отреагировал Владимир Зеленский.

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Маск ответил Зеленскому в твиттере

Украинский президент опубликовал в твиттере голосование, предложив выбрать, какой Илон Маск нравится больше – поддерживающий Украину или поддерживающий Россию.

В ответ на это Маск заявил:

Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру,

– написал бизнесмен.



Маск ответил Зеленскому в твиттере / Скриншот

Как на это отреагировали в сети

Старший советник Конгресса США Пол Массаро ответил Маску. Он заявил, что Россия "обостряется при слабости и отступает при силе".

"Этими твитами вы делаете российскую эскалацию более вероятной", – отметил Массаро.

Пользователи сети также прокомментировали безумие Маска:

"Объясните, пожалуйста, как попытка вернуть Крым военным путем не приведет к использованию Путиным ядерного оружия";

"Украина сильная, а Россия слабая";

"Нам нужен мир".

Кроме того, пользователи сети обратили внимание Маска и призвали "посмотреть, кто его благодарит". Так, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал твит американского миллиардера по оккупированному Россией Крыму.

"Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас. Следующий пост выдаст что-то вроде "Ukraine is an artificial state ("Украина – искусственное государство")" – заявил Медведев.

Маск оправдался за "российский Крым"

Американский бизнесмен оправдался за то, что назвал Крым "российским" и за новые "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

Наличные деньги SpaceX на запуск и поддержку Starlink в Украине сейчас составляют около 80 миллионов долларов. Наша поддержка России составляет 0 долларов. Понятно, что мы за Украину,

– написал Маск.

Он считает, что попытка вернуть Крым приведет к массовым смертям, возможно, "потерпит неудачу и может привести к ядерной войне".

Скандальные заявления Маска: что известно

В твиттере Илона Маска 3 октября появилось скандальное сообщение о "формуле мира" между Украиной и Россией. Так, бизнесмен предложил провести еще один "референдум" и "признать Крым российским". Впоследствии он удалил пост.

Политолог Александр Антонюк заявил 24 каналу, что пост Маска удивил всех украинцев и даже российских пропагандистов. Кстати, замглавы ОП Михаил Подоляк предложил свой вариант формулы.

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