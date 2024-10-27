Глава NASA призывает расследовать вероятные контакты Маска с Путиным, – CNN

Накануне СМИ сообщили, что Илон Маск поддерживает регулярные контакты с российским диктатором с конца 2022 года. Администратор NASA призвал расследовать это.

Билл Нельсон призвал провести расследование относительно вероятных "регулярных контактов" основателя SpaceX и союзника Дональда Трампа Илона Маска с Путиным, пишет CNN.

Смотрите также В Украине отреагировали на свидетельства о долгой дружбе Путина с Илоном Маском

В NASA призывают расследовать контакты Маска с Путиным

Отчет, в котором говорится, что Маск обсуждал с российским диктатором "личные темы, бизнес и геополитическую напряженность", вызывает беспокойство по поводу национальной безопасности. Ведь отношения SpaceX с NASA и американскими военными могли предоставить миллиардеру доступ к конфиденциальной правительственной информации и разведданным США.

Я не знаю, правдива ли эта история. Я думаю, что ее следует расследовать. Если история о том, что между Илоном Маском и президентом России были многочисленные разговоры, правдивая, то я думаю, что это должно вызвать беспокойство, в частности, в NASA, Министерства обороны, некоторых разведывательных служб,

– сказал Билл Нельсон.

Кстати, некоторые американские чиновники в прошлом году высказывали беспокойство контрразведки относительно взаимодействия Маска с такими противниками США как Россия. Однако разведывательное сообщество остерегается изучать эти взаимодействия, ведь речь идет о гражданине США, отметил чиновник, знакомый с этим вопросом.

Также несколько чиновников Белого дома заявили, что они не знали о контактах Маска с Путиным. Издание отмечает, что знание об этих переговорах "похоже, является тщательно охраняемой тайной в правительстве". Впрочем, факт таких переговоров подтвердили несколько нынешних и бывших американских, европейских и российских чиновников.

Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что видел сообщение, однако Белый дом "не в состоянии подтвердить" его, и отложил вопрос относительно Маска.

Представитель Пентагона сообщил изданию, что Минобороны не комментирует "допуск, проверку или статус любого лица, а также вопросы политики безопасности персонала в контексте сообщений о действиях любого лица".

Пресс-секретарь кремлевского диктатора заявил, что Маск и Путин якобы имели "только один телефонный разговор". По словам Пескова, они якобы обсуждали "космос, а также современные и будущие технологии".