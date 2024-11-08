На заявление Маска отреагировала заместитель пресс-секретаря немецкого правительства Кристиана Хоффманн, передает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.
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Что известно о заявлении Илона Маска
"Светофорная коалиция" состояла из Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии и партии "зеленых". Илон Маск прокомментировал ее распад и назвал канцлера Германии Олафа Шольца дураком.
Немецкое правительство отреагировало на заявление Маска.
На X есть свобода для дураков,
– заявила Кристиана Хоффманн.
Хоффманн имеет собственный аккаунт на X, но оправдывает это тем, что социальные сети являются важным средством распространения информации о своей работе для федерального правительства.
Отметим, что когда Илон Маск стал владельцем X, соцсеть снова приобрела популярность среди политиков и деятелей, которые известны своими радикальными позициями и заявлениями. Это связано с тем, что Маск решил их разблокировать.
Ранее Илон Маск опубликовал мемное фото, где он якобы стоит с рукомойником в Белом Доме. Он иронично подписал сообщение словами "Дайте этому осознаться".