Пусть люди решают, пропаганда ли это, – Маск сделал возмутительное заявление относительно твита Медведева

Илон Маск сделал очередное скандальное заявление. Основатель "SpaceX" и владелец Twitter решил ответить по поводу пропагандистского твита Медведева.

Приспешник Путина, заместитель секретаря российского совбеза, уже традиционно выдал порцию очередного бреда. В частности, изложил пост, что якобы "Украина исчезнет". Похоже, Медведев снова в нетрезвом состоянии. Тем временем Илон Маск отказался удалять твит.

Обратите внимание Twitter отменил ограничения для аккаунтов Путина и ведомств России, – The Telegraph

Маск отказался удалять абсурдный твит Медведева

Владелец Twitter пожаловался, будто кто-то передал, что Путин назвал его "военным преступником за помощь Украине". Поэтому российский диктатор "не лучший друг".

Все новости являются в определенной степени пропагандой. Пусть люди сами решают,

– цинично заявил Маск.

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Что этому предшествовало