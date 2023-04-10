Пусть люди решают, пропаганда ли это, – Маск сделал возмутительное заявление относительно твита Медведева
Источник:Илон Маск
Илон Маск сделал очередное скандальное заявление. Основатель "SpaceX" и владелец Twitter решил ответить по поводу пропагандистского твита Медведева.
Приспешник Путина, заместитель секретаря российского совбеза, уже традиционно выдал порцию очередного бреда. В частности, изложил пост, что якобы "Украина исчезнет". Похоже, Медведев снова в нетрезвом состоянии. Тем временем Илон Маск отказался удалять твит.
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Маск отказался удалять абсурдный твит Медведева
Владелец Twitter пожаловался, будто кто-то передал, что Путин назвал его "военным преступником за помощь Украине". Поэтому российский диктатор "не лучший друг".
Все новости являются в определенной степени пропагандой. Пусть люди сами решают,
– цинично заявил Маск.
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Что этому предшествовало
- 8 апреля на официальной странице Медведева в твиттере появился твит с названием "почему Украина исчезнет? Потому что никому не нужна". Упомянул он Европу, США, Азию, Африку и Латинскую Америку.
- Среди прочего бреда секретарь Совбеза заявил, что Украина "не нужна России". И это при том, что в 2014-м государство-агрессор вторглось на нашу землю, аннексировало часть территорий, позже начало полномасштабную войну и продолжает убивать невинных украинцев. Кроме того, пытается полностью оккупировать Донбасс.
- Также "пьяный" Медведев не побоялся открыть рот в сторону украинского народа, который уже 411 день полномасштабной войны сопротивляется агрессору и обязательно победит. Так что исчезнет не Украина, а Россия. Ее кровавая власть и армия убийц предстанут перед судом за каждое преступление, совершенное против нашего народа.