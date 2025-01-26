Глава мемориала Холокоста обвинил Маска в оскорблении жертв нацизма

Глава мемориала памяти жертв Холокоста Дани Даян раскритиковал Илона Маска за его выступление на съезде ультраправой партии AfD. По его словам, миллиардер оскорбительным образом относится к истории нацизма и угрожает демократическому будущему Германии.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на NBC News. Американский миллиардер Илон Маск выступил 25 января на съезде ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), которая официально запустила свою предвыборную кампанию перед выборами в Бундестаг.

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Маск подверг критике прошлое Германии

Во время своего выступления Маск заявил, что AfD является "главной надеждой Германии".

Миллиардер также раскритиковал немецкое общество за чрезмерное внимание к трагическому прошлому, сказав, что "дети не должны нести ответственность за грехи родителей. Сейчас Германия слишком фокусируется на событиях прошлого".

Такие слова вызвали возмущение у главы израильского мемориала жертв Холокоста Яд Вашем Дани Даяна. В своем заявлении он подчеркнул, что память о прошлом имеет ключевое значение для будущего страны.

Память и признание темного прошлого страны и ее народа должны занимать центральное место в формировании немецкого общества. Если этого не будет сделано, это будет оскорблением для жертв нацизма и явной опасностью для демократического будущего Германии,

– скажет он.

К слову, "Альтернатива для Германии" была создана в 2013 году как евроскептическая партия. Она известна пророссийской позицией, выступает против военной помощи Украине, евроинтеграции и иммиграции. В трех федеральных землях Германии – Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт – AfD официально признана спецслужбами "однозначно правоэкстремистской".

