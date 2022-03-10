Илон Маск постоянно следит, – Кухта об экономическом будущем Украины после войны

Каждый день войны обходится России в ее будущее, которое уже очевидно потеряно. Украина же наоборот получила свой "билет" в будущее, когда даже есть интерес от Илона Маска.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал Павел Кухта – руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики. По его словам, когда у России уже упущено будущее, то у Украины оно только появляется.

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Кухта: Ми страна №1 в мире

По мнению Кухты, для получения "счастливого билета" в будущее нужно успешно завершить войну и начать восстанавливаться, потому что послевоенные перспективы действительно очень положительные.

Мы страна №1 в мире. Внимание всех инвесторов. Я лично знаю, что Илон Маск постоянно следит за Украиной. Постоянно. Онлайн,

– подчеркнул он.

Также, как отметил представитель Киевской школы экономики, следят за Украиной и другие люди. Поэтому сюда придут большие деньги, в том числе и от ЕС.

"Сюда вложит большие деньги Европейский Союз. Мы однозначно вступим в ЕС, то есть наш билет в будущее готов. Теперь нужно его забрать", – подчеркнул Кухта.

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