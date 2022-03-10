Таку думку в ефірі 24 каналу висловив Павло Кухта – керівник із політичних питань Київської школи економіки. За його словами, коли у Росії вже втрачене майбутнє, то в України воно тільки з'являться.

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Кухта: Ми країна №1 у світі

На думку Кухти, для отримання "щасливого квитка" у майбутнє треба успішно завершити війну та почати відновлюватися, тому що післявоєнні перспективи насправді дуже-дуже позитивні.

Ми країна №1 у світі. Увага всіх інвесторів. Я особисто знаю, що Ілон Маск постійно слідкує за Україною. Постійно. Онлайн,

– наголосив він.

Також, як відзначив представник Київської школи економіки, слідкують за Україною й інші люди. Саме тому сюди прийдуть великі гроші, зокрема і від ЄС.

"Сюди вкладе великі гроші Європейський Союз. Ми однозначно вступимо у ЄС, тобто наш квиток у майбутнє готовий. Тепер треба його забрати", – підкреслив Кухта.



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