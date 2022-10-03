Скандальный твит Илона Маска: могут ли спецслужбы России быть причастными к этому

Основатель компаний Tesla и Spacex Илон Маск опубликовал скандальный пост о "формуле мира" между Украиной и Россией. В частности, предлагал провести еще один "референдум" и "признать Крым русским". Почему Маск так неожиданно издал этот твит – читайте предположения эксперта в статье.

Собственное мнение 24 каналу высказал политолог Александр Антонюк. Он отметил, что пост Илона Маск о "формуле мира" удивил всех украинцев и даже российских пропагандистов.

К теме Энергетический кризис и газовый шантаж россии: Илон Маск предложил выход для Европы

Какую "формулу мира" предложил Илон Маск

Илон Маск написал в твиттере "формулу мира", состоящую из нескольких компонентов:

"Провести выборы в аннексированных регионах под наблюдением ООН. Россия должна уйти, если на это будет воля народа".

"Крым формально является частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)".

"Водоснабжение в Крыму обеспечено".

"Украина остается нейтральной".

Миллиардер убежден, что война закончится, но вопрос состоит в том, сколько людей до этого погибнет. Также он считает маловероятным вариант ядерной войны.

Антонюк говорит, что украинские чиновники уже ответили на этот твит . "Дальше работа нашего Министерства иностранных дел, чтобы объяснить Илону Маску его глупость, потому что хуже всего сейчас иметь дело с людьми, которые до конца не ориентируются в политике и что-то комментируют", — ответил он.

Заметим, что заместитель главы ОП Михаил Подоляк предложил свой вариант формулы:

Украина освобождает свои территории, включая аннексированный Крым.

Россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию, больше не может угрожать другим.

Военные преступники подвергаются международному трибуналу.

Под постом Маска собралось немало гневных комментариев. В частности, Сергей Притула написал, что, вероятно, Маск пропустил уроки истории, сосредоточившись на космосе и электромобилях, потому что эти предложения похожи на путинские. А глава ОП Андрей Ермак призвал украинцев направить свою энергию не на это сообщение, а на донаты для ВСУ.

Могут ли к этому быть причастны спецслужбы России

Политолог подчеркнул, что не исключает и того, что этот твит писал не сам Илон Маск. Это мог быть, например, кто-то из его помощников, кто еще недавно имел российское гражданство.

Не следует забывать, что спецслужбы России тоже очевидно работают. И именно они будут создавать все предпосылки, чтобы у нас возникали подобные инфоприводы. Итак, скорее всего, это кто-то из его помощников или тот, кто имеет доступ к его аккаунту в твиттере,

– объяснил Антонюк.

Он добавил, что, как правило, люди такого уровня редко сами пишут в соцсетях.

Политолог убежден, что нужно подождать до утра или обеда 4 октября. "Имею предчувствие, что будет следующий твит от Маска с другой интерпретацией или признанием того, что это была большая ерунда", – считает он.

Антонюк подытожил, что сейчас хороший повод для встречи наших чиновников, чтобы встретиться с Илоном Маском, а также для более тесной коммуникации, чтобы в будущем таких историй не было.

Илон Маск раньше поддерживал Украину

На самом деле, миллиардер с начала полномасштабного вторжения России в Украину поддерживал Украину. Например, его компания предоставила Украине спутниковую связь Starlink . Он помогает получить интернет в труднодоступных уголках.

Тогда Илон Маск написал в твиттере: "Украина, держись сильной". Еще один его твит 14 марта был прямо адресован Путину. Маск написал: "Я вызываю тебя на поединок. На кону – Украина".

Видео по теме – Илон Маск попал в скандал с "формулой мира"