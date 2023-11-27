Побывал на месте зверств ХАМАС: Илон Маск приехал в Израиль после антисемитских заявлений
Источник:The Wall Street Journal
Миллиардер Илон Маск 27 ноября прибыл в Израиль, где ему показали последствия атаки террористов ХАМАС. Маск заявил о готовности отстроить Сектор Газа после войны.
Илон Маск вместе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху утром посетил кибуц Кфар Аза, где 7 октября произошли убийства израильтян в результате нападения ХАМАС. Ожидается, что Маск встретится с родственниками жертв теракта и заложников.
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Илон Маск встретился с премьером Израиля Нетаньяху
Миллиардер заявил о готовности отстроить Сектор Газа после войны.
Илон Маск встретился с Нетаньяху: смотрите видео
Маск приехал в Израиль на фоне скандала. В частности, рекламодатели и пользователи соцсетей обвинили его платформу и его самого в антисемитизме и призвали к бойкоту соцсети Х.
Миллиардер назвал обвинения в свой адрес необоснованной ложью, пригрозил судом, но пообещал пересмотреть политику редактирования контента в своей соцсети.
Он также заявил, что используемые пропалестинскими активистами лозунги о "деоккупации" и "от реки до моря" равноценны призывам к геноциду евреев, их запретят в соцсети.
Ранее в этом месяце Маск согласился с постом в соцсети X, в котором говорилось, что евреи испытывают "диалектическую ненависть" к белым людям, что повлекло за собой новый виток критики в его адрес по поводу того, что он пропагандирует антисемитские взгляды.
Маск ответил на сообщение пользователя, отстаивавшего антисемитскую теорию заговора, так: "Вы сказали чистую правду".
В ответ на это ряд крупных компаний, в том числе Apple и Disney, прекратили размещение рекламы в соцсети X.
О чем Маск договорился в Израиле
Глава Министерства связи Израиля Шломо Кари и Илон Маск достигли договоренности о работе спутниковой связи Starlink в Секторе Газа.
После начала войны между Израилем и ХАМАС Маск заявил, что намерен предоставить услуги Starlink для того, чтобы международные организации могли работать в анклаве в случае отключения местных операторов связи.
Однако Израиль выступил резко против, опасаясь, что спутниковую связь будут использовать террористы для совершения нападений. Стороны договорились, что работа Starlink в Секторе Газа будет регулироваться минсвязи Израиля.Поездка Маска в Израиль – не первая его встреча с высокопоставленными израильскими чиновниками. В сентябре предприниматель встречался с Нетаньяху в Калифорнии. На этой встрече Маск заявил, что он "против антисемитизма" и против "всего, что способствует ненависти и конфликтам".