Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что заявление Илона Маска делает ему честь, передает 24 Канал со ссылкой на t-online.

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Что Шольц ответил Маску

Олаф Шольц сказал, что не считает себя обязанным комментировать деятельность технологических миллиардеров.

Он не глава государства,

– добавил Шольц.

Ранее Илон Маск в своей соцсети X прокомментировал распад "светофорной" коалиции и назвал Олафа Шольца дураком. На заявление миллиардера уже отреагировала заместитель спикера немецкого правительства Кристиана Хоффманн.

Она заявила, что на X есть свобода для дураков, хотя имеет собственный аккаунт в соцсети. Хоффманн оправдывает это тем, что социальные сети являются важным средством распространения информации о своей работе для федерального правительства.

Стоит отметить, что когда Илон Маск стал владельцем X, соцсеть снова стала популярной среди одиозных политиков и деятелей. Это произошло вследствие того, что Маск решил их разблокировать.