Украинцы меньше чем за сутки собрали более 2 миллионов гривен на учебник по истории для Маска

Миллиардер Илон Маск в твиттере предложил Украине отдать Крым. Такое заявление возмутило украинцев.

Маск отметил, что Крым является "ошибкой Хрущева", якобы подарившего полуостров. Украинцы решили собрать для него деньги на учебник по истории.

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Что приобретут на собранные деньги

О завершении сбора средств на книгу для Маска сообщил шоумен и волонтер Сергей Притула. Остаток от денег на учебник используют на нужды украинских защитников.

Наша кампания по сбору средств на учебник истории Украины для Илона завершена! Нам удалось собрать 63 100 долларов. Большое спасибо всем, кто присоединился к нашим усилиям! У нас достаточно средств, чтобы приобрести учебник, а также радиоприемники Motorola R7 для наших Вооруженных Сил. Украина стоит и борется!

– заявил Притула.

Притула отчитался о полученных деньгах / Скриншот Сергея Притулы

Реакция Кислицы

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица напомнил, что хотя SpaceX заявляет о благотворительности для Украины и предоставлении терминалов Starlink, но за это платят США и ряд других стран. Дипломат отреагировал на заявления Маска, что Украина не победит в тотальной войне. Кислица привел цитату национального героя Индии Махатму Ганди.

"Там, где есть только выбор между трусостью и насилием, я бы советовал насилие. Я бы предпочел, чтобы Индия прибегла к оружию, чтобы защитить свою честь, чем чтобы она, трусливым образом, стала или осталась беспомощным свидетелем собственного бесчестия", – процитировал Ганди Кислица.

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Сообщение Маска в твиттере: