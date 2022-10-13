Помирились: Федоров похвалил Starlink, а Маск заявил, что "рад поддерживать Украину"

Михаил Федоров похвалил Starlink. Он отметил, что это помогло быстро восстановить связь после атаки оккупантов. Илон Маск, оскандалившийся своими заявлениями о войне в Украине, отреагировал.

В твиттере Федоров заявил, что более 100 российских ракет атаковали Украину. Ее энергетическую и коммуникационную инфраструктура.

Обратите внимание "Ошибка Хрущева" от Маска – это привычный жаргон КГБ, – Пионтковский

В то же время Федоров отметил, что благодаря Starlink удалось быстро восстановить соединение в критических областях. Министр цифровой трансформации добавил, что Starlink остается важной частью критической инфраструктуры.

Маск оперативно отреагировал на твит Федорова. Он заявил, что "рад поддержать Украину".



Маск отреагировал на твит Федорова / Скриншот 24 канала

Как Маск оказался в эпицентре скандала из-за своих возмутительных высказываний

Илон Маск с первых дней полномасштабного вторжения России поддерживал Украину в борьбе за свою свободу. Однако в октябре 2022 года он вдруг предложил неоднозначные варианты "мира". В частности, предложил провести "выборы" на временно оккупированных территориях и заявил, что "Крым формально является частью России".

Слова Маска вызвали шквал критики. Кроме того, акции его компаний мгновенно обрушились. Тем временем, украинцы начали собирать деньги на учебник по истории для Маска. К слову, за сутки удалось собрать более 2 миллионов гривен.

Дальше Маск заявил, что "в восточных регионах Украины большинство населения предпочитает Россию".

Уже на следующий день СМИ сообщили: украинские военные заявляют о сбоях в работе Starlink, что затрудняет контрнаступление.

На фоне скандала мировые СМИ рассказали, что Маск недавно разговаривал с Владимиром Путиным. Однако сам бизнесмен это отрицает.

Заметьте – СМИ сообщили о разговоре Маска с Путиным: смотрите видео