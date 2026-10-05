Ненавидит Путина: с кем Илон Маск возвращается в администрацию и что теперь ждет Россию

Илон Маск присоединяется к созданию военной программы будущего вместе с политиком, который открыто ненавидит Владимира Путина. Этот альянс способен существенно повлиять на ход войны и дать ВСУ свободу действий для нанесения ударов вглубь России.

Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, отметив, что назначение Маска руководителем стратегической оборонной инициативы открывает новые возможности для Украины. По его словам, появление принципиального союзника в этой структуре гарантирует усиление давления на Дональда Трампа в вопросе предоставления разрешений ВСУ.

С каким политиком Илон Маск возвращается в администрацию Трампа?

Борис Пинкус подчеркнул, чтопривлечение Илона Маска к разработке военных проектов национальной безопасности – это очень хорошая новость для нашей страны. Спикер напомнил о недавних заявлениях основателя SpaceX относительно использования системы Starlink.

Буквально чуть больше недели назад Илон Маск заявил, что он за разрешение Украине использовать Starlink для атак по российской глубинке. Теперь, когда Маску доверяют такой важный проект, связанный с национальной безопасностью, у него будет больше возможностей оказывать давление на Трампа и требовать принятия этого решения,

– подчеркнул общественный деятель.

Не менее важным фактором является то, кто именно будет работать бок о бок с миллиардером. По словам Пинкуса, техническое направление возглавит Маск, а вот политическую составляющую возьмет на себя бывший спикер Конгресса США Ньют Гингрич.

Рядом с Илоном Маском будет большой друг Украины – бывший спикер Конгресса Ньют Гингрич. Он будет учить Маска уму-разуму относительно Украины. Гингрич прошел школу Рональда Рейгана и искренне ненавидит Путина,

– рассказал Борис Пинкус.

Он добавил, что результаты работы этого мощного тандема в новосозданной структуре под названием "Meridian" Украина сможет ощутить уже в ближайшие дни.