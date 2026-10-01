О новой должности Маска в команде Трампа сообщил министр обороны США Пит Хегсет 30 сентября, пишет Axios.

Чем будет заниматься Маск в команде Трампа?

По словам Хегсета, генеральный директор SpaceX Илон Маск, основатель Anduril Industries Палмер Лаки и бывший спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич возглавят исследование Пентагона о будущем войны под названием "Проект Meridian".

Хегсет представил проект во время своего второго выступления на базе Корпуса морской пехоты США в Квантико.

Министр рассказал, что Пентагон привлечет американских ученых, технологов и руководителей, чтобы они искали решения для будущих войн.

Проект "Meridian" не предусматривает подготовку новых политических документов. Его участники должны определить, какие технологии и военные возможности понадобятся США в будущем, а также разрабатывать и внедрять соответствующее оружие и системы.

К работе над проектом присоединится главный технолог Пентагона Эмил Майкл.

Ранее он заявлял, что хотел бы видеть развитие еще нескольких компаний уровня Anduril, Palantir и SpaceX.

Лаки отметил в интервью Axios, что американские ученые, инженеры и технологи лучше всего работают вместе, когда речь идет о решении сложных проблем национальной безопасности.

По его словам, команда будет изучать не только текущие войны, но и будущие конфликты, которых США хотели бы избежать в 2030, 2050 и 2100 годах.

Отметим, что компании Маска и Лаки уже имеют большие контракты с Пентагоном. SpaceX обеспечивает США космическими запусками для нужд национальной безопасности, а Anduril поставляет средства радиоэлектронной борьбы, перехватчики, ракетные двигатели и автономные беспилотные системы.

Напомним, Маск ранее работал в администрации Трампа в качестве специального государственного служащего и возглавлял инициативу DOGE по сокращению государственных расходов. Он покинул эту должность в конце мая 2025 года.

Уже в начале июня между Маском и Трампом разгорелась публичная ссора из-за налогово-бюджетного законопроекта президента. Маск критиковал его за увеличение государственных расходов, а Трамп в ответ заявил о возможном прекращении государственных контрактов и субсидий для компаний бизнесмена.