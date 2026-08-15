Издание WSJ рассказало, как президенту и бизнесмену удалось примириться через год после публичной ссоры.

Что известно о примирении Трампа и Маска?

Во время совместного полета в Китай в мае глава Tesla и SpaceX поделился с президентом планами построить новые заводы в США. В свою очередь Трамп рассказал о видео космического запуска, которое недавно посмотрел, и поинтересовался одним из маленьких сыновей Маска.

В беседе с советниками Белого дома Маск вспоминал, как ему понравилось участвовать в президентских выборах 2024 года.

Затем бизнесмен сообщил новость, которую команда Трампа ждала услышать уже несколько месяцев: он намерен помочь республиканцам на промежуточных выборах в ноябре.

Маск планирует потратить не менее 100 миллионов долларов на кампанию по привлечению избирателей, чтобы помочь Республиканской партии сохранить контроль над Конгрессом.

Решение Маска принять участие в предвыборной кампании Трампа стало завершением почти годичных усилий по восстановлению их отношений.

По словам помощников президента, в частных беседах Трамп заявляет, что они с Маском уже никогда не будут так близки, как раньше. Но теперь они снова общаются – примерно раз в месяц – и обсуждают искусственный интеллект, Китай и события в мире.

Восстановление отношений может быть выгодным для обоих. Если демократы получат контроль над Конгрессом, они готовы начать целый ряд расследований в отношении президента и его семьи. Целью может стать и Маск, который зависит от прибыльных государственных контрактов,

– отмечает издание.

Как Трамп и Маск поссорились?

Примирению Трампа и Маска предшествовали неформальные телефонные разговоры, попытки общих друзей их помирить, приглашения в Мар-а-Лаго и на мероприятие в Белом доме.

Напомним, что Трамп и Маск сблизились во время избирательной кампании 2024 года. Тогда бизнесмен вложил немалые средства, чтобы республиканский политик вернулся в Белый дом. Когда это произошло, Маск поселился на территории президентской резиденции и возглавил Департамент эффективности правительства США (DOGE), который занимался сокращением государственных расходов.

Однако действия Маска вызвали критику и недовольство в администрации Трампа. Напряженность между ними постепенно нарастала, а в июне 2025 года конфликт между бывшими соратниками стал публичным.

Маск начал атаковать Трампа в соцсети X и заявил, что президент якобы фигурирует в материалах дела Джеффри Эпштейна. Трамп в ответ пригрозил расторгнуть государственные контракты Маска и раскритиковал его за противодействие налоговому законопроекту. Маск, в свою очередь, заявил, что этот закон увеличит государственный долг. Кроме того, бизнесмен подчеркнул, что Трампу не удалось бы выиграть выборы без его поддержки.

После ссоры Белый дом начал пытаться их помирить. В конце концов, бизнесмен поговорил с Трампом и признал, что некоторые его высказывания были чрезмерными. Впрочем, тогда полностью восстановить отношения сразу не удалось.

Важную роль в примирении сыграл Венс, который поддерживал связь с Маском. Так, бизнесмен впоследствии отказался от планов создать собственную политическую партию, в частности для того, чтобы сохранить хорошие отношения с Венсом, которого считают потенциальным кандидатом в президенты в 2028 году.

Для администрации Трампа Маск оставался важной фигурой из-за государственных контрактов SpaceX. Проверка показала, что большинство из них имеют критическое значение для Пентагона и NASA.

На стороне бизнесмена также были некоторые близкие к Трампу люди. В частности, его старший сын Дональд Трамп-младший поддерживал с бизнесменом дружеские отношения, а его компания инвестировала в компании Маска – xAI, SpaceX и Neuralink.

Кэти Миллер, жена одного из ближайших советников Трампа Стивена Миллера, тоже была близка к Маску. Она работала с ним в DOGE.

На примирение Маска и Трампа повлияла и смерть Чарли Кирка – молодого консервативного активиста с большой аудиторией. Перед гибелью Кирк пытался примирить бизнесмена и президента. Позже оба приняли участие в церемонии прощания с активистом. Тогда Маск подошел к президентской ложе на стадионе, где проходило мероприятие, и коротко поговорил с Трампом.

Снять напряжение помогли также две кадровые перестановки. В Белом доме Маск неоднократно конфликтовал с давним помощником Трампа Серхио Гором. В августе прошлого года Трамп назначил Гора послом США в Индии, отправив его за 7500 миль от Вашингтона.

В ноябре Трамп также совершил неожиданный разворот, вновь выдвинув союзника Маска Джареда Айзекмана на пост главы НАСА.

По словам источников, Маск это оценил. Конкуренция за эту должность была сильной, и Айзекман победил министра транспорта Шона Даффи, который временно возглавлял НАСА после того, как Трамп уволил Айзекмана в июне на фоне конфликта с бизнесменом.

В ноябре, что стало признаком ослабления напряженности, Маск вновь посетил Белый дом – на этот раз он прибыл на ужин, который Трамп организовал для наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. В последние месяцы Трамп публично хвалил Маска. После того как тот стал триллионером, президент направил ему поздравительную записку.