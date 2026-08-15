Видання WSJ розкрило, як президента і бізнесмена вдалося помирити через рік після публічної сварки.

Що відомо про примирення Трампа і Маска?

Під час спільного польоту до Китаю у травні глава Tesla та SpaceX поділився з президентом планами побудувати нові заводи у США. Своєю чергою Трамп розповів про відео космічного запуску, яке нещодавно переглянув, і запитав про одного з маленьких синів Маска.

У розмові із радниками Білого дому Маск згадував, як йому подобалося брати участь у президентських виборах 2024 року.

Потім бізнесмен повідомив новину, яку команда Трампа чекала почути кілька місяців: він має намір допомогти республіканцям на проміжних виборах у листопаді.

Маск планує витратити щонайменше 100 мільйонів доларів на кампанію із залучення виборців, щоб допомогти Республіканській партії зберегти контроль над Конгресом.

Рішення Маска взяти участь у виборчій кампанії Трампа стало завершенням майже річних зусиль із відновлення їхніх стосунків.

За словами помічників президента, приватно Трамп заявляє, що вони з Маском уже ніколи не будуть такими близькими, як раніше. Але тепер вони знову розмовляють – приблизно раз на місяць – і обговорюють штучний інтелект, Китай та події у світі.

Відновлення стосунків може бути вигідним для обох. Якщо демократи отримають контроль над Конгресом, вони готові розпочати цілу низку розслідувань щодо президента та його родини. Ціллю може стати і Маск, який залежить від прибуткових державних контрактів,

– зазначає видання.

Як Трамп і Маск посварилися?

Примиренню Трампа і Маска передували неформальні телефонні розмови, спроби спільних друзів їх помирити, запрошення до Мар-а-Лаго та на захід у Білому домі.

Нагадаємо, що Трамп і Маск зблизилися під час виборчої кампанії 2024 року. Тоді бізнесмен вклав чималі гроші, аби республіканський політик повернувся до Білого дому. Коли це відбулося, Маск оселився на території президентської резиденції й очолив Департамент ефективності уряду США (DOGE) , який займався скороченням державних витрат.

Однак дії Маска викликали критику та невдоволення в адміністрації Трампа. Напруження між ними поступово зростало, а в червні 2025 року конфлікт між колишніми соратниками став публічним.

Маск почав атакувати Трампа в соцмережі X і заявив, що президент нібито фігурує у матеріалах справи Джеффрі Епштейна. Трамп у відповідь пригрозив скасувати державні контракти Маска та розкритикував його за протидію податковому законопроєкту. Маск своєю чергою заявив, що цей закон збільшить державний борг. Окрім того, бізнесмен наголосив, що Трампу не вдалося б виграти вибори без його підтримки.

Після сварки Білий дім почав намагатися їх помирити. Зрештою, бізнесмен поговорив із Трампом і визнав, що деякі його висловлювання були надмірними. Втім, тоді повністю відновити стосунки одразу не вдалося.

Важливу роль у примиренні відіграв Венс, який підтримував зв'язок із Маском. Так, бізнесмен згодом відмовився від планів створити власну політичну партію, зокрема задля того, щоб зберегти добрі стосунки з Венсом, якого вважають потенційним кандидатом у президенти у 2028 році.

Для адміністрації Трампа Маск залишався важливим через державні контракти SpaceX. Перевірка показала, що більшість із них мають критичне значення для Пентагону та NASA.

На боці бізнесмена також були деякі близькі до Трампа люди. Зокрема, його старший син Дональд Трамп-молодший підтримував із бізнесменом дружні стосунки, а його компанія інвестувала в компанії Маска – xAI, SpaceX і Neuralink.

Кеті Міллер, дружина одного з найближчих радників Трампа Стівена Міллера, теж була близька до Маска. Вона працювала з ним у DOGE.

На примирення Маска і Трампа вплинула і смерть Чарлі Кірка – молодого консервативного активіста із великою аудиторією. Перед загибеллю Кірк намагався помирити бізнесмена і президента. Пізніше обоє взяли участь у церемонії прощання з активістом. Тоді Маск підійшов до президентської ложі на стадіоні, де відбувалася подія, та коротко поговорив із Трампом.

Послабити напруження допомогли також дві кадрові зміни. У Білому домі Маск неодноразово конфліктував із давнім помічником Трампа Серхіо Гором. У серпні минулого року Трамп призначив Гора послом США в Індії, відправивши його за 7500 миль від Вашингтона.

У листопаді Трамп також зробив надзвичайний розворот, повторно висунувши союзника Маска Джареда Айзекмана на посаду глави NASA.

За словами джерел, Маск це оцінив. Конкуренція за цю посаду була сильною, і Айзекман переміг міністра транспорту Шона Даффі, який тимчасово очолював NASA після того, як Трамп звільнив Айзекмана в червні на тлі конфлікту з бізнесменом.

У листопаді, що стало ознакою послаблення напруженості, Маск знову відвідав Білий дім – цього разу він прибув на вечерю, яку Трамп організував для наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана. Останніми місяцями Трамп публічно хвалив Маска. Після того як той став трильйонером, президент надіслав йому вітальну записку.