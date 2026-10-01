Про нову посаду Маска в команді Трампа повідомив міністр оборони США Піт Гегсет 30 вересня, пише Axios.

Чим буде займатися Маск в команді Трампа?

За словами Гегсета, гендиректор SpaceX Ілон Маск, засновник Anduril Industries Палмер Лакі та ексспікер Палати представників США Ньют Гінгріч очолять дослідження Пентагону щодо майбутнього війни під назвою "Проєкт Meridian".

Гегсет представив проєкт під час свого другого виступу на базі Корпусу морської піхоти США в Квантіко.

Міністр розповів, що Пентагон залучить американських науковців, технологів і керівників, щоб вони шукали рішення для майбутніх воєн.

Проєкт Meridian не передбачає підготовку нових політичних документів. Його учасники мають визначити, які технології та військові можливості потрібні США у майбутньому, а також розробляти й впроваджувати відповідну зброю та системи.

До роботи над проєктом долучиться головний технолог Пентагону Еміл Майкл.

Раніше він заявляв, що хотів би бачити розвиток ще кількох компаній рівня Anduril, Palantir і SpaceX.

Лакі зазначив Axios, що американські науковці, інженери та технологи найкраще працюють разом, коли йдеться про вирішення складних проблем національної безпеки.

За його словами, команда вивчатиме не лише війни, які тривають зараз, а й майбутні конфлікти, яких США хотіли б уникнути у 2030, 2050 та 2100 роках.

Зауважимо, що компанії Маска та Лакі вже мають великі контракти з Пентагоном. SpaceX забезпечує США космічними запусками для потреб національної безпеки, а Anduril постачає засоби радіоелектронної боротьби, перехоплювачі, ракетні двигуни та автономні безпілотні системи.

Нагадаємо, Маск раніше працював в адміністрації Трампа як спеціальний державний службовець і керував ініціативою DOGE зі скорочення державних витрат. Він залишив посаду наприкінці травня 2025 року.

Уже на початку червня між Маском і Трампом виникла публічна сварка через податково-бюджетний законопроєкт президента. Маск критикував його за збільшення державних витрат, а Трамп у відповідь заявив про можливе припинення державних контрактів і субсидій для компаній бізнесмена.