Про це 24 Каналу розповів Громадський діяч та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, зазначивши, що призначення Маска керівником стратегічної оборонної ініціативи відкриває нові можливості для України. За його словами, поява принципового союзника в цій структурі гарантує посилення тиску на Дональда Трампа щодо надання дозволів ЗСУ.

З яким політиком Ілон Маск повертається до адміністрації Трампа?

Борис Пінкус наголосив, що залучення Ілона Маска до розробки військових проєктів національної безпеки є дуже доброю новиною для нашої країни. Спікер нагадав про нещодавні заяви засновника SpaceX щодо використання системи Starlink.

Буквально трохи більше ніж тиждень тому Ілон Маск сказав, що він за дозвіл Україні використовувати Starlink для атак по російській глибинці. Тепер, коли Маску довіряють такий важливий проєкт, пов'язаний із національною безпекою, у нього буде більше можливостей тиснути на Трампа й вимагати цього рішення,

– підкреслив громадський діяч.

Не менш важливим фактором є те, хто саме працюватиме пліч-о-пліч із мільярдером. За словами Пінкуса, технічний напрямок очолить Маск, а от політичну складову візьме на себе колишній спікер Конгресу США Ньют Гінгріч.

Поруч з Ілоном Маском буде великий друг України – колишній спікер Конгресу Ньют Гінгріч. Він вчитиме Маска розуму щодо України. Гінгріч пройшов школу Рональда Рейгана і щиро ненавидить Путіна,

– розповів Борис Пінкус.

Він додав, що результати роботи цього потужного тандему у новоствореній структурі під назвою "Meridian" Україна зможе відчути вже найближчими днями.