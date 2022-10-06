Когда Илона понесло: Маск выдал, что на Востоке жители "предпочитают" Россию
Источник:Илон Маск
Илон Маск выдал новую порцию громких заявлений. В этот раз миллиардер написал, что "в восточных регионах Украины большинство населения предпочитает Россию".
Основатель Tesla и SpaceX объясняет, мол, таким образом нужно поддерживать свободу людей, "которые постоянно живут в конфликте".
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Большинство украинцев однозначно хотят быть частью Украины, но некоторые восточные регионы страны имеют российское большинство и они предпочитают Россию,
– написал Маск.
Маск показал карту за 2012 год
Далее он опубликовал карту электоральных предпочтений за 2012 год. На ней указано, что тогда большинство жителей южных и восточных областей голосовали за "Партию регионов".
Маск признает, что не все голосовавшие за пророссийскую партию хотели присоединиться к России. Однако, по его мнению, "было бы неправильно сказать, что никто не хотел".
Карта, которую опубликовал Маск:
Скандал с заявлениями Маска: что известно
- В твиттере Илона Маска 3 октября появилось скандальное сообщение о "формуле мира" между Украиной и Россией. Так, бизнесмен предложил провести еще один "референдум" и "признать Крым российским". Украинские власти раскритиковали такие предложения.
- Украинские власти раскритиковали такие предложения. Советник главы ОП Михаил Подоляк предложил свою формулу мира, а президент Владимир Зеленский отреагировал попросил изобретателя определиться, кого он поддерживает – Украину или Россию.
- Советник ОП Алексей Арестович отметил, что такая риторика свидетельствует о полной оторванности Маска от реальности. Вероятно, он верит в миф о могуществе России.
- Украинцы меньше, чем за сутки, собрали более 2 миллионов гривен на учебник по истории для Маска.
- Кстати, после неоднозначного твита акции компании Илона Маска Tesla стремительно обвалились на рынке.
- Впоследствии Маск удалил пост и даже попытался оправдаться за свои слова. Он напомнил, что во время войны SpaceX потратила на подключение и поддержку Starlink в Украине около 80 миллионов долларов, а на поддержку России не тратила вообще.
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