У Зеленского ответили Маску на "переворот" в Украине и объяснили "базу Свободы"

Илон Маск не раз отмечался возмутительными заявлениями, в частности, об Украине. Так, 26 февраля он заявил, что Революция Достоинства была ни чем иным, чем государственным переворотом.

Очевидно, перед очередным зашкваром он забыл хотя бы проверить определение того, что взялся комментировать, чем в очередной раз продемонстрировал "глубину" своих знаний. Однако в Офисе Президента оперативно объяснили Маску оплошность его суждений.

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База свободы

Михаилу Подоляку удалось кратко объяснить, что такое свобода народа. Он подчеркнул, что в свободном обществе, каким является и народ Украины, именно люди влияют на государство. И они же свергают власть, которая позволяет себе затягивать нацию в иго собственных прихотей.

Свободные общества оказывают влияние на государства через диалог и выборы. Заключенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это база Свободы,

– подчеркнул Подоляк.

Он подчеркнул, что в "Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди". А также призвал Илона Маска наконец-то перестать читать российские газеты, чтобы меньше поглощать пропаганду страны-оккупантки.

Циничное заявление о Революции Достоинства

Свое заявление Илон Маск сделал, комментируя статью 2014 года "Почему украинский кризис – это вина Запада". В ней автор заявляет, что ему с цивилизованным миром не по дороге и оправдывает оккупацию Крыма. А также называет свержение пророссийского режима Януковича государственным переворотом и последней каплей Путина.

В ответ Маск на своей странице в твиттере написал, что выборы экс-президента-беглеца Виктора Януковича были, очевидно, нечестными, но "без сомнения, произошел государственный переворот".

Отметим, что на это оперативно отреагировали не только в Офисе Президента, но и люди в комментариях. В частности, отметили, что "легитимный парламент, избранный украинским народом, устранил президента, потому что он предал свою страну и просто бежал в Россию". А также порекомендовали переосмыслить свои знания, поскольку Маск постоянно транслирует российские нарративы, не ставя их под сомнение.