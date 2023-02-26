Вочевидь, перед черговим зашкваром він забув бодай перевірити визначення того, що взявся коментувати, чим вчергове продемонстрував "глибину" своїх знань. Однак в Офісі Президента оперативно пояснили Маску хибу його суджень.

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База Свободи

Михайлу Подоляку вдалося доволі стисло пояснити, що таке свобода народу. Він підкреслив, що у вільному суспільстві, яким є й народ України, саме люди впливають на державу. І вони ж скидають владу, яка дозволяє собі затягувати націю у ярмо власних забаганок.

Вільні суспільства впливають на держави через діалог та вибори. Поневолені суспільства виходять на вулиці, щоб позбутися репресивних держав. Це база Свободи,

– підкреслив Подоляк.

Тож він наголосив, що в "Україні ніколи не було переворотів, але завжди були вільні люди". А також закликав Ілона Маска нарешті перестати читати російські газети, щоб менше поглинати пропаганду країни-окупантки.

Цинічна заява про Революцію Гідності

Свою заяву Ілон Маск зробив, коментуючи статтю 2014 року "Чому українська криза — це провина Заходу". У ній автор заявляє, що йому з цивілізованим світом не по дорозі й виправдовує окупацію Криму. А також називає повалення проросійського режиму Януковича державним переворотом та останньою краплею для Путіна.

У відповідь Маск на своїй сторінці у твітері написав, що вибори експрезидента-втікача Віктора Януковича були, вочевидь, нечесними, але "без сумніву, відбувся державний переворот".

Зазначимо, що на це оперативно відреагували не лише в Офісі Президента, а й люди в коментарях. Зокрема, наголосили, що "легітимний парламент, обраний українським народом, усунув президента, тому що він зрадив свою країну і просто втік до Росії". А також порекомендували переосмислити власні знання, оскільки Маск постійно транслює російські наративи, не ставлячи їх під сумнів.