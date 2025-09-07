Ночью воскресенья, 7 сентября, неизвестные дроны в очередной раз атаковали Россию – ПВО работала в разных регионах. В частности, под ударом оказался Ильский НПЗ.

Об этом сообщают местные СМИ и власти, передает 24 Канал. Минобороны страны-агрессора уже отчиталось о 69 якобы украинских обезвреженных беспилотниках.

БпЛА атаковали Ильский НПЗ 7 сентября

Над территорией Краснодарского края российская ПВО якобы уничтожила и перехватила 21 дрон. Оперштаб региона сообщил об атаке на Ильский нефтеперерабатывающий завод, куда якобы упали обломки.

В результате этого загорелась одна из технологических установок. Пожар площадью в несколько квадратных метров оперативно ликвидировали. Пострадавших нет,

– говорится в официальном сообщении.

Пожар на Ильском НПЗ: смотрите видео

Возможное поражение газофракционирующей установки прокомментировали специалисты по разведке CyberBoroshno. "Она является ключевой для выпуска современных автотоплив Euro 5, то есть без нее завод не сможет производить бензины высшего экологического класса (АИ-92, АИ-95)", – говорится в пояснении.

Поражение установки на Ильском НПЗ / Фото CyberBoroshno

По официальным данным, пострадавших на предприятии нет, персонал эвакуировали в укрытие. На месте работали пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы.

Момент попадания по предприятию: смотрите видео

Что известно об Ильском НПЗ? По словам руководителя ЦПД при СНБО Андрея Коваленко, мощность завода составляет около 6,6 миллионов тонн нефти в год. Предприятие специализируется на производстве топлива, мазута, битума, газойля и других нефтепродуктов, а также привлечено к помощи оккупационной армии.

Что известно об атаке дронов на Россию?

Кроме Краснодарского края, неспокойно было в других регионах. Минобороны отчиталось о количестве уничтоженных и перехваченных беспилотников:

13 – над территорией Воронежской области;

Губернатор Александр Гусев заявил о повреждении кровли и остекления частного дома и пожаре хозяйственной постройки в результате работы ПВО. По предварительной информации, из-за падения обломков ранен мужчина.

10 – над территорией Белгородской области;

7 – над территорией Астраханской области;

6 – над территорией Волгоградской области;

4 – над акваторией Азовского моря;

3 – над территорией Ростовской области;

Исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсар сообщил об уничтожении дронов в Таганроге и Шолоховском районе. Однако последствий на земле не зафиксировано, пострадавших нет.

2 – над территорией Брянской области;

Губернатор Александр Богомаз подтвердил обезвреживание 2 беспилотников самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, но оперативные и экстренные службы работают на местах.

1 – над территорией Курской области;

1 – над территорией Рязанской области;

1 – над территорией Республики Крым.

Какие последствия для россиян из-за поражения НПЗ?

Прежде всего каждая точная атака по НПЗ уменьшает возможности врага производить топливо для армии, авиации и логистики.

Украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" подчеркивает, что удары по нефтеперерабатывающим заводам России – это не только военная, но и экономическая стратегия.