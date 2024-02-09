На Ильском НПЗ прогремели взрывы и вспыхнул пожар: россияне в очередной раз жалуются на БПЛА

В Краснодарском крае прогремели взрывы на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Перед этим местные жители жаловались на беспилотники.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Согласно заявлениям в сети, инцидент произошел около 2 часов ночи 9 февраля, передает 24 Канал.

Интересно Семь важных объектов нефтегазовой инфраструктуры России повреждены за месяц, – Forbes

В России снова горит НПЗ

Ночь на 9 февраля была тревожной для Краснодарского края. Там сообщали об атаке беспилотников и взрывах. После этого на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе вспыхнул пожар.

Пожар на Ильском НПЗ: смотрите видео

К слову, взрыв был настолько мощным, что изрядно напугал оккупантов. В сети уже опубликовали кадры, которые зафиксировали взрыв в районе Ильского НПЗ.

Момент взрыва в Краснодарском крае: смотрите видео

На одном из видео слышно, что после взрывов и пожара на нефтеперерабатывающем заводе, объявили воздушную тревогу.

Воздушная тревога после взрывов на НПЗ: смотрите видео

В оперативном штабе региона признали, что пожар действительно вспыхнул на территории Ильского НПЗ. Спасатели заявили, мол, "открытое горение оперативно ликвидировали". Традиционно, о пострадавших и разрушениях не сообщают. На месте, согласно сообщениям в сети, работают все службы, которые устанавливают причины пожара.

. Ильский нефтеперерабатывающий завод имени А. А. Шамара – это предприятие, расположенное в Краснодарском крае. НПЗ входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа. Завод занимается приемкой, хранением и переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой готовой продукции автомобильным и железнодорожным транспортом. Завод расположен в 50 километрах от Краснодара.

К слову, Ильский нефтеперерабатывающий завод расположен в сотнях километров от границы с Украиной.

Смотрите на карте, где расположен НПЗ

В России не утихают пожары на НПЗ