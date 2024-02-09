На Ильском НПЗ прогремели взрывы и вспыхнул пожар: россияне в очередной раз жалуются на БПЛА
В Краснодарском крае прогремели взрывы на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Перед этим местные жители жаловались на беспилотники.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Согласно заявлениям в сети, инцидент произошел около 2 часов ночи 9 февраля, передает 24 Канал.
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В России снова горит НПЗ
Ночь на 9 февраля была тревожной для Краснодарского края. Там сообщали об атаке беспилотников и взрывах. После этого на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе вспыхнул пожар.
Пожар на Ильском НПЗ: смотрите видео
К слову, взрыв был настолько мощным, что изрядно напугал оккупантов. В сети уже опубликовали кадры, которые зафиксировали взрыв в районе Ильского НПЗ.
Момент взрыва в Краснодарском крае: смотрите видео
На одном из видео слышно, что после взрывов и пожара на нефтеперерабатывающем заводе, объявили воздушную тревогу.
Воздушная тревога после взрывов на НПЗ: смотрите видео
В оперативном штабе региона признали, что пожар действительно вспыхнул на территории Ильского НПЗ. Спасатели заявили, мол, "открытое горение оперативно ликвидировали". Традиционно, о пострадавших и разрушениях не сообщают. На месте, согласно сообщениям в сети, работают все службы, которые устанавливают причины пожара.Справка. Ильский нефтеперерабатывающий завод имени А. А. Шамара – это предприятие, расположенное в Краснодарском крае. НПЗ входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа. Завод занимается приемкой, хранением и переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой готовой продукции автомобильным и железнодорожным транспортом. Завод расположен в 50 километрах от Краснодара.
К слову, Ильский нефтеперерабатывающий завод расположен в сотнях километров от границы с Украиной.
Смотрите на карте, где расположен НПЗ
В России не утихают пожары на НПЗ
- В России не утихают взрывы и пожары на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах. Так, в ночь на 3 февраля взрывы прогремели в Волгограде. Там беспилотники ударили по НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" Огонь охватил более 300 квадратных метров.
- 31 января взрывы прогремели на нефтеперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге. Под ударом беспилотников оказался НПЗ "Невский мазут". По сообщениям источников 24 Канала, критически важный объект поразили дроны ГУР МО.
- Тревожно было и 30 января. В ту ночь дроны поразили нефтебазу "Калуганефтепродукт" в Калужской области. Оккупанты заявили, что якобы отбили атаку, однако разрушений избежать не удалось.