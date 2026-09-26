Силы обороны нанесли удар по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае: на заводе вспыхнул пожар

В ночь на 26 сентября подразделения Сил обороны Украины нанесли успешный удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае России. В результате атаки на территории стратегического предприятия вспыхнул пожар.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, подвергшееся атаке предприятие является одним из ключевых объектов по переработке углеводородного сырья в регионе.

Что известно об Ильском НПЗ

Общая мощность Ильского НПЗ составляет около 6,6 миллиона тонн нефти в год.

Завод осуществляет приемку, хранение и переработку сырья с последующей отгрузкой готовой продукции. Полученные нефтепродукты российская сторона направляет, в частности, на обеспечение потребностей собственной армии.

Поражение таких объектов является реализацией права Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Действия украинских военных направлены на последовательное снижение военно-экономического потенциала Российской Федерации.

Напомним, что российские власти подтвердили атаку на Кубань, добавив, что есть погибшие и раненый. Якобы "обломки БПЛА" повредили жилое здание.

Кроме того, предварительно, в городе Азов Ростовской области атакован местный порт. А в Брянской области повреждены жилые дома в результате "сбивания" воздушных целей и падения обломков.