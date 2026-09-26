Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Атака на Россию

Атака на Краснодарский край началась около полуночи. Жители жаловались, что слышат взрывы и работу ПВО, а затем сообщили о пожаре на НПЗ. При этом, как отмечается, сообщения о том, что была объявлена воздушная тревога, появились лишь через два часа.

Внимание, нецензурная лексика! Атака на Ильский НПЗ: смотрите видео

Впоследствии власти подтвердили атаку на Кубань, добавив, что есть погибшие и раненый. "Обломки БПЛА" повредили жилое здание, также начались пожары на территории двух предприятий.

Атака на Ильский НПЗ: смотрите видео

Подвергшийся атаке НПЗ расположен в Северском районе в 50 километрах от Краснодара.

Его мощность составляет около 6,6 миллионов тонн нефти в год. Это одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий на юге России.

Его продукция используется, в частности, для обеспечения российских войск.

Атака на Ильский НПЗ: смотрите видео

Ильский НПЗ неоднократно подвергался атакам дронов. Последний раз его атаковали 8 августа. Тогда местные власти признали факт атаки и сообщили, что от "обломков БПЛА" пострадали 6 человек.

Об атаках на этот завод сообщали также 10 июля, 2 июня, 17 февраля, 1 января, а также в 2023, 2024 и 2025 годах.

Атака на Ильский НПЗ: смотрите видео

Также слышались взрывы в Ростовской и Брянской областях.

Предварительно, в городе Азов Ростовской области был осуществлен налет на местный порт.

А в Брянской области повреждены жилые дома в результате "сбивания" воздушных целей и падения обломков.

Атака на Россию: смотрите видео

Внимание, нецензурная лексика! Атака на Россию: смотрите видео

Кстати, недавно стало известно, что Пермский нефтеперерабатывающий завод, занимающий седьмое место по объему переработки в России, остановил работу в результате успешной атаки украинского дрона.

В результате попадания на предприятии вспыхнул пожар. Удар привел к повреждению технологических установок, хранилища и трубопроводов.