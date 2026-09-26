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Атака на Росію

Атака на Краснодарський край розпочалася близько опівночі. Жителі бідкалися, що чують вибухи та роботу ППО, а потім повідомили про пожежу на НПЗ. Водночас, як зазначається, повідомлення про те, що включили повітряну тривогу, з'явилися лише через дві години.

Обережно, нецензурна лексика! Атака на Ільський НПЗ: дивіться відео

Згодом влада підтвердила атаку на Кубань, додавши, що є загиблі та поранений. "Уламки БпЛА" пошкодили житлову будівлю, також почалися пожежі на території 2 підприємств.

Атака на Ільський НПЗ: дивіться відео

Атакований НПЗ розташований у Сіверському районі за 50 кілометрів від Краснодара.

Його потужність близько 6,6 мільйонів тонн нафти на рік. Це одне з провідних підприємств нафтопереробки на Півдні Росії.

Його продукція використовується, зокрема, для забезпечення російських військ.

Атака на Ільський НПЗ: дивіться відео

Ільський НПЗ неодноразово зазнавав атак дронів. Востаннє його атакували 8 серпня. Тоді місцева влада визнала факт атаки і повідомила, що від "уламків БпЛА" постраждали 6 людей.

Про атаки на цей завод повідомляли й 10 липня, 2 червня, 17 лютого, 1 січня, а також у 2023, 2024 та 2025 роках.

Атака на Ільський НПЗ: дивіться відео

Також чули вибухи в Ростовській та Брянській областях.

Попередньо, у місті Азов Ростовської області атаковано місцевий порт.

А у Брянській області пошкоджені житлові будинки внаслідок "збиття" повітряних цілей та падіння уламків.

Атака на Росію: дивіться відео

Обережно, нецензурна лексика! Атака на Росію: дивіться відео

До слова, нещодавно стало відомо, що Пермський нафтопереробний завод, який є сьомим за обсягом переробки в Росії, зупинив роботу в результаті успішної атаки українського дрона.

Через влучання на підприємстві спалахнула пожежа. Удар спричинив пошкодження технологічних установок, сховища та трубопроводи.