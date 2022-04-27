Им давали 3 часа, а они до сих пор уничтожают врага, – Арестович о подвигах украинской авиации

Войска противовоздушной обороны Украины героически продолжают давать отпор российскому оккупанту. Несмотря на все прогнозы, военные держатся мощно и показывают невероятные результаты.

Наша авиация продолжает наносить удары по противнику

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович на брифинге 27 апреля, передает 24 канал. Он лично поблагодарил военных воздушных сил.

Внимание Враг наращивает темпы наступления на Востоке: атакует практически по всем направлениям.

Хочу отдать личный почет и уважение авиации, военнослужащим Воздушных сил Украины: от командующего до солдата. Вы настоящие герои,

– отметил Арестович.

Прогнозы мировых экспертов были ошибочными

Советник напомнил, что ведущие военные эксперты давали воздушным силам 2 часа на существование, но на 63 сутки наша авиация продолжает наносить сокрушительные удары по противнику.

Это подвиг, который будут изучать во всех военных академиях мира,

– добавил Арестович.

Результаты работы Воздушных сил ВСУ

Только за последние сутки противовоздушные подразделения ВСУ уничтожили 7 летучих вражеских объектов. Среди них – истребитель Су-25 и вертолет Ка-52.

Вчера, 26 апреля, украинские военные уничтожили вражеский вертолет типа "Аллигатор", который считается командирским и стоит 16 миллионов долларов.

Брифинг Алексея Арестовича за 27 апреля: смотрите видео